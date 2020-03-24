Витрати бюджету можуть бути скорочені на 50 млрд грн через коронавірус, - заступниця голови ОП Ковалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова".

"З одного боку — збільшення видатків на охорону здоров'я та створення стабілізаційного фонду. Звідки гроші? По-перше, це скорочення державних видатків… Така економія буде близько 50 мільярдів гривень", — заявила Ковалів.

Зокрема, в України скоротять видатки на різноманітні програми, державні закупівлі, які можуть відкласти на наступний рік, а також на більшість міністерств, та відомств, зарплати їхніх працівників.

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Ще одним джерелом покриття додаткових видатків в Офісі президента називають державні запозичення, зокрема у Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Ковалів зазначила, що наразі тривають переговори з МВФ про виділення додаткових 3,5-4 мільярдів доларів.