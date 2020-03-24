Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "НВ", посилаючись на власні джерела і текст погодженого законопроєкту.

В остаточному варіанті законопроєкту накладається повна заборона на повернення націоналізованих банків, зокрема "Приватбанку", колишнім власникам. Водночас у разі, якщо суд доведе, що рішення Національного банку про націоналізацію було неправомірним, то колишнім власникам мають виплатити компенсацію.

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Відомо, що ухвалення цього законопроєкту Радою, а також ухвалення закону про ринок сільськогосподарської землі - це ключові вимоги, які Україні поставив Міжнародний валютний фонд перед тим, як затвердити трирічну кредитну програму на $5,5 млрд.

За даними "НВ", відразу після затвердження остаточного тексту законопроєкту президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

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