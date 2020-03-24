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24.03.20 13:36

Дев'ять осіб з ознаками коронавірусу померли в одній з лікарень окупованого Луганська, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що людей із симптомами коронавірусу не виявлено.

Дев'ять осіб з ознаками коронавірусу померли в одній з лікарень окупованого Луганська, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти приховують інформацію, що інфекційні відділення медичних закладів, у т.ч. військових, переповнені хворими з високою температурою.

Також, приховується зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання.

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"Минулого тижня тільки у 7 міській лікарні Луганська від нібито "звичайної пневмонії" померли 9 осіб. Однак, за висновками патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки притаманні COVID-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах", - сказано в повідомленні.

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