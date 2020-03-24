Венедіктова скасувала наказ Чумака про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

"Я отримав наказ і з ним ознайомився, - заявив Сергій Юлдашев у коментарі "Цензор.НЕТ". - Він, як і в першому випадку мого звільнення не відповідає нормам закону, порушує мої трудові права, відповідно і в цьому випадку буду його оскаржувати в суді та повертатися в цю прокуратуру. - Символічно, що п'ять років тому наказ про моє звільнення був також підписаний 23 березня. Безумовно, буду оскаржувати це рішення. Упевнений, цей наказ у суді буде скасувати набагато простіше, ніж попередній. Тому що мене повторно з кричущим порушенням закону звільнили на тій самій підставі, яку окружним судом Дніпропетровської області вже визнано незаконною".

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Коли і в який суд звертатися, Юлдашев ще визначається.

Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.

Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.

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