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24.03.20 14:07

Для діагностики коронавірусу в Україні можуть перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я за необхідності перепрофільовує ветеринарні та ВІЛ-лабораторії для діагностики коронавірусної інфекції.

Для діагностики коронавірусу в Україні можуть перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Ляшка, в Україні є три вітчизняні виробники тест-систем для діагностики коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЦР). Продукція двох із них уже випробовується вірусологічною лабораторією інституту Національної академії наук України.

"Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем", - зазначив він.

Крім того, наразі в Україні працюють 28 лабораторій, кожна з яких за добу може проводити понад 200 досліджень. У разі необхідності, МОЗ залучатиме до проведення аналізів приватні лабораторії та перепрофілювати ветеринарні й ВІЛ-лабораторії.

"За наявності тест-систем ми здатні протестувати все населення країни за один місяць", - наголосив головний державний санітарний лікар.

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