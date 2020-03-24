Нацполіція збільшила кількість патрулів для контролю ізоляції українців, які приїхали з-за кордону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Приїхавши з-за кордону, українці підписують обов'язкову угоду на самоізоляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски вже з'явилися в аптеках: дефіциту найближчим часом не буде, - головний санлікар Ляшко

"Дотримання цих умов контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією. Сьогодні поліція збільшила кількість патрулів, які будуть робити вибіркові перевірки дотримання умов самоізоляції. Без цього ми ніяк не зможемо подолати спалаху короновірусної хвороби. Якщо хтось думає, що, не дотримуючись карантину, він отримає якусь вигоду або користь - це не так", - пояснив Ляшко.