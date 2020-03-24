Карантинні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу дають позитивний ефект, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рухаємося. Ми впевнені, що все, що ми робимо, є правильним. Ми впевнені, що наші поради, які ми даємо населенню, приведуть до ефективних заходів профілактики. Ми недавно провели дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Ми не можемо говорити поки про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип та грипоподібні хвороби. Ми відзначаємо позитивну динаміку. Ми відзначаємо зменшення випадків грипу та грипоподібних захворювань серед населення України. Тому це може опосередковано свідчити, що превентивні заходи будуть давати позитивний ефект. Відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України - це один з моментів превентивних заходів, які взяли керівництво нашої держави", - заявив Ляшко.

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"У Китайській Народній Республіці прогнозували кілька десятків мільйонів випадків (захворювання на коронавірус. - Ред.). Але запровадження жорстких карантинних заходів дозволило зупинитися на цифрі в 80 тисяч. Це і є позитивним моментом, який показує, що запровадження превентивних заходів дає свій результат", - додав заступник міністра.