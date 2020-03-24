Співробітники ФСБ РФ погрожують незаконно засудженому українцеві Шумкову вбивством, - Денісова

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом тривало часу до Олександра Шумкова застосовується фізичний та моральний тиску з боку працівників Федеральної служби безпеки РФ. Його змушують давати неправдиві свідчення проти іншого громадянина України за сфабрикованою кримінальною справою, а в разі ненадання таких свідчень погрожують тим, що він ніколи не повернеться на батьківщину живим", - написала вона.

Крім того, за словами Денісової, адміністрація виправної колонії не надає можливість нашому громадянину надсилати та отримувати листи від рідних, чим грубо порушує його право на зв’язок із зовнішнім світом, що гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд визнав незаконними стягнення, накладені на українського політв'язня Шумкова, - адвокат

"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ терміново забезпечити дотримання прав Олександра Шумкова – припинити фізичний та психологічний тиск на громадянина України та забезпечити йому можливість контактувати із зовнішнім світом, зокрема здійснювати листування та телефонні дзвінки.



Також в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії коронавірусної інфекції, прошу вжити необхідних заходів, аби не допустити захворювання нашого співгромадянина.



Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус негайно відреагувати на грубі порушення прав громадянина України на життя, особисту свободу та недоторканість, а також спілкування, що гарантовані міжнародними конвенціями обов’язок виконання яких взяла на себе країна-агресор РФ", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.