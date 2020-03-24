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24.03.20 14:36

Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус залежатиме від того, як виконуватимуться профілактичні заходи.

Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Є різні розрахунки (скільки українців перехворіють на коронавірус. - Ред.): математичне модулювання, епідеміологічні прогнози, є оптимістичні розрахунки. Є песимістичні розрахунки, тому Україна, з огляду на всі розрахунки різних інститутів, готується до зустрічі (з інфекцією. - Ред.) і запроваджує певні превентивні заходи. Ми можемо говорити про велику кількість, і про 200 тисяч, і про мільйони людей, які можуть захворіти. Це залежатиме від того, як ми виконуватимемо профілактичні заходи", - заявив Ляшко.

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Як приклад Ляшко навів Китай, якому прогнозували "десятки мільйонів" випадків захворювання на коронавірус, але запровадження жорстких карантинних заходів дозволило зупинитися на цифрі у 80 тисяч.

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