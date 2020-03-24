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24.03.20 14:40

Єгипет із 25 березня запровадить комендантську годину через коронавірус

Єгипет із 25 березня на два тижні запроваддує комендантську годину для протидії поширенню коронавірусу.

Єгипет із 25 березня запровадить комендантську годину через коронавірус

Як повідомляє Associated Press, про це у вівторок, 24 березня, заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 7 вечора до 6 ранку буде заборонено виходити з дому навіть для покупки товарів першої необхідності.

Крім того, за його словами, на термін до 12 квітня в Єгипті закриються всі навчальні заклади, а магазини і торгові центри (за винятком продуктових, пекарень та аптек) мають працювати тільки в будні (тобто за винятком п'ятниці і суботи) і лише із 7 ранку до 5 вечора.

"Ми прагнемо захистити сім'ї та громадян по всьому Єгипту. Відповідно до розвитку ситуації будемо ухвалювати і більш жорсткі обмеження", - сказав Мадбулі, не пояснивши, про які саме обмеження може йтися.

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