Студентів-медиків залучатимуть для допомоги сімейним лікарям і проведення експрес-тестів, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ звернулося до керівників структурних підрозділів охорони здоров'я ОДА та керівників вищих закладів освіти медичного профілю для того, щоб відпрацювали механізми можливого залучення студентів, а також лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусною хворобою. Зараз ми відпрацьовуємо алгоритм створення мобільних груп, які мають піти на підтримку, на допомогу сімейним лікарям. Сімейних лікарів, можливо, не вистачатиме для того, щоб першими виїжджати на виїзди до хворих додому. Саме в цій допомозі нам будуть необхідні студенти-медики, які можуть приїхати, подивитися, поміряти температуру, оцінити стан, ступінь тяжкості хвороби і в подальшому або викликати швидку, яка буде забирати, якщо випадок ургентний, або разом із сімейним лікарем встановити медико-санітарний нагляд і проводити лікування хворого в амбулаторних умовах. Також студентів-медиків ми готові навчити проводити експрес-тести для того, щоб можна було здійснювати сортування хворих уже на місці виклику і зменшити навантаження на інші системи", - заявив Ляшко.

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