Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тривати 1,5 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, згідно з тендерною документацією на сайті Prozorro, планується провести капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі Києва.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17:00 3 квітня, початок аукціону: 13:19 6 квітня, а очікувана вартість робіт становить 62 231 188 грн.
Передбачуваний термін виконання робіт з моменту укладення договору становить 18 місяців.
РС СКП "Київський крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить організацію похорон померлих і надання ритуальних послуг на організацію та проведення поховання. Заснований у 1974 році.