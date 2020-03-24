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24.03.20 15:16

Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тривати 1,5 року

Ритуальна служба СКП "Київський крематорій" оголосила тендер на капітальний ремонт ритуального корпусу та підземної галереї міського крематорію за 62,2 млн грн.

Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тривати 1,5 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з тендерною документацією на сайті Prozorro, планується провести капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі Києва.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17:00 3 квітня, початок аукціону: 13:19 6 квітня, а очікувана вартість робіт становить 62 231 188 грн.

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Передбачуваний термін виконання робіт з моменту укладення договору становить 18 місяців.

РС СКП "Київський крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить організацію похорон померлих і надання ритуальних послуг на організацію та проведення поховання. Заснований у 1974 році.

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