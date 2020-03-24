Підхід до лікування туберкульозу в Україні буде змінено з 1 квітня, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-пресконференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

Він зазначив, що більшість українців вважають, що на туберкульоз хворіють безпритульні чи особи з нарко- або алкозалежністю.

"Натомість, щороку в Україні реєструють десятки тисяч нових випадків захворювання, і лише 8 чи 10% з них - у соціально-незахищених громадян", - зауважив він.

За словами Кузіна, за останній рік зменшилася не лише кількість хворих на туберкульоз в Україні, але й кількість пацієнтів з лікарсько-стійкими формами туберкульозу на 3,5%.

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"У 2019 році було зареєстровано близько 6 тисяч випадків, у 2018 році - 6 тисяч 336", - сказав він.

Так, наголосив Кузін, статистика показує позитивну динаміку з 2014 року, натомість Україна досі входить до двадцятки країн з найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу.

"Хворі мають більший ризик отримати лікарсько-стійку форму туберкульозу, яка не піддається лікуванню традиційними схемами", - пояснив Кузін. Так, додав він, Україна прагне змінити це з 1 квітня: в рамках медичної реформи змінюється підхід до лікування туберкульозу - зі стаціонарного на амбулаторний.

За його словами, немає фактичних даних, які б доводили ефективність тривалої госпіталізації. У той же час, є дослідження, які вказують, що госпіталізація може бути фактором ризику для розвитку мультирезистентного туберкульозу.

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