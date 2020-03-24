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24.03.20 14:55

Міжнародний банк реконструкції та розвитку планує виділити $500 млн на підтримку України в період карантину

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який входить до структури Світового банку, проводить переговори з урядом України про виділення кредиту на $500 млн, який направлять на підтримку економіки країни під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила глава українського представництва ще однієї структури Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Олена Волошина під час інтернет-зустрічі "Європейської бізнес-асоціації".

"Наші колеги з МБРР зараз перебувають у переговорах з приводу виділення 500 мільйонів кредиту для підтримки бюджету України, і на додаток до цього ведуться переговори про кількамільйонне спеціальне фінансування, яке піде на боротьбу з коронавірусом", - сказала Волошина.

За її словами, через коронавірус і запровадження обмежувальних заходів найбільше постраждає малий бізнес, особливо зі сфери послуг.

"Бо ніхто не розуміє, як надовго затягнеться припинення діяльності цього бізнесу", - підсумувала Волошина.

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