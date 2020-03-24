Німеччина допоможе Україні евакуювати наших громадян із найвіддаленіших куточків світу, - глава МЗС Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, щоб німецькі літаки могли "підхоплювати", забирати наших громадян із віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки ми вже - Україна - допомагатимемо їм добиратися додому. Передусім йдеться про Латинську Америку. Ми обговорили алгоритм, за яким це працюватиме", - сказав він у вівторок у заяві за результатами переговорів із главою МЗС Німеччини, яку транслювали на YouTube.

Міністр наголосив, що посольства наразі обговорюють усі деталі.

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У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив "віртуальний" візит до Німеччини і провів переговори з німецьким колегою Гайко Маасом. Як повідомили в МЗС України, це був перший в Європі віртуальний візит глави МЗС для переговорів з іноземними колегами.

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