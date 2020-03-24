Більш силові методи для дотримання карантину теж потрібно застосовувати: люди думають, що коронавірус пройде повз, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли людина перетинає кордон України, вона підписує добровільну згоду на самоізоляцію в домашніх умовах. Дотримання умов, прописаних у цій згоді, контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією. Тільки якщо конкретно ми всі будемо дотримуватися того, що написано, незалежно від того, приїхали чи перебуваємо на території України, тільки так ми можемо впоратися. Інакше не потрібно сподіватися, що поліція палицями буде розганяти нас по кімнатах, по домівках. Цього не має бути, ми маємо свідомо ставитися до цього питання. Хоча жорсткі заходи, коли потрібно буде більш силовими методами впливати на людей, можливо, теж потрібно застосовувати. Як свідчить практика США, Іспанії та Італії, люди чомусь думають, що коронавірусна хвороба - це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить. На жаль, люди не бачать статистику летальних випадків, яка є в інших країнах. Може це і призводить до того, що можна легковажно ставитися до коронавірусної хвороби. Легковажно ставитися не можна, весь світ сьогодні в критичному становищі. Україна не є винятком, але Україна робить трохи на крок вперед для запобігання поширенню хвороби на території країни. Можливо, дасть Бог, ці заходи, які ми запроваджуємо, протиепідемічні, карантинні, дозволять нам більш спокійно і врівноважено минути спалах цієї небезпечної хвороби", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу дають позитивний ефект, - головний санлікар Ляшко