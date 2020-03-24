Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство "Кіодо".

"Абе (сказав. - Ред.), що Японія і МОК згодні відкласти Олімпіаду цього літа в Токіо", - зазначає агентство.

"Абе сказав, що він планує провести Олімпійські ігри в Токіо до літа 2021 року", - повідомило "Кіодо".

Незабаром, з офіційною заявою виступив Міжнародний олімпійський комітет.

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"У нинішніх обставинах і на підставі інформації, наданої сьогодні ВООЗ, президент МОК і прем'єр-міністр Японії прийшли до висновку, що Ігри XXXII Олімпіади в Токіо повинні бути перенесені на дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року", - говориться в заяві. Тут також підкреслюється необхідність "захищати здоров'я спортсменів, всіх учасників Олімпійських ігор та міжнародної спільноти".

"Керівники погодилися з тим, що Олімпійські ігри в Токіо можуть стати маяком надії для світу в ці неспокійні часи і що олімпійський вогонь може стати світлом у кінці тунелю, в якому світ перебуває нині. Тому було вирішено, що олімпійський вогонь залишиться в Японії. Також було вирішено, що ігри збережуть назву Олімпійські і Паралімпійські ігри Токіо 2020", - зазначається там само.

Раніше японський прем'єр-міністр визнав, що Олімпіаду і Паралімпіаду в Токіо, найімовірніше, доведеться перенести на наступний рік.

Спочатку літні Ігри мали відбутися з 24 липня по 9 серпня нинішнього року.

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Спалах коронавірусу паралізував весь спортивний світ. Через загрозу розповсюдження цього вірусу були скасовані або перенесені найбільші міжнародні змагання, включаючи чемпіонат Європи з футболу-2020.

Раніше в березні в МОК заявляли, що поки не планують приймати щодо Олімпіади в Токіо радикальних рішень. Однак незабаром кілька національних олімпійських комітетів - в Австралії, Норвегії - оголошували про відмову делегувати своїх спортсменів у японську столицю. У свою чергу, американська і німецькі сторони виступали за перенесення Ігор на наступний рік - як, наприклад, це було зроблено з футбольним Євро-2020.

Крім того, пропонувалася ідея проведення змагань у Токіо без глядачів, проте в МОК відкинули цей варіант, посилаючись на його невідповідність олімпійській хартії.

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