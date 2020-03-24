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24.03.20 15:33

Додаткові 7 тис. ліжок підготували для хворих на коронавірус у Києві, - Кличко

У разі ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада додатково підготувала 7000 ліжок для хворих на коронавірус.

Додаткові 7 тис. ліжок підготували для хворих на коронавірус у Києві, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада ще додатково визначила заклади охорони здоров'я, де є окремо розташовані корпуси, і ми готові додатково розгорнути 7000 ліжок, але сподіваємося, і ми все зробимо для того, щоб цю кількість ліжок не потрібно було використовувати", - сказав він.

Він зазначив, що сьогодні усіх тих, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на коронавірус приймає Олександрівська лікарня. За його словами, там є усе необхідне, щоб надати своєчасну та кваліфіковану допомогу тому, хто цього потребує.

Також він додав, що у всіх лікарнях є запас індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів для надання медичної допомоги.

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