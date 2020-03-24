Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила журналістка Тетяна Даниленко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки країна готує поліцейських, військових та нацгвардію до забезпечення порядку в режимі надзвичайного стану, медиків кидають на передову беззбройних.

Київську міську лікарню N8 перепрофілювали на прийом COVID 19. Вночі до них мали привезти пасажирів поїзда Рига - Київ, зокрема із характерними симптомами. Лікарня відмовилася забирати людей. Причина - у медперсоналу немає засобів захисту. Від слова "взагалі"", - розповіла вона.

"Цього тижня з‘явилися маски та респіратори, які просять носити не менше доби, інакше надовго не вистачить. Благеньких захисних костюмів виділено 3 (!) на зміну. І вони зовсім не нагадують те, в чому на виклики виїжджають лікарі приватних "швидких". Медики на зарплаті 5 тис гривень, які добираються з приміської зони попутками, купують в якості захисту хірургічні костюми за власні гроші. Окуляри - одні. На всіх", - додала журналістка.

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"При цьому наплив пацієнтів з важкими пневмоніями. Експрес-тести коронавірус не підтверджують. А ПЛР тести не роблять. За весь час дозволено було лише для одного пацієнта - першого і єдиного, в кого був позитивний експрес-тест. Колектив лікарні обурений, що їх, живих людей, перетворюють на витратний матеріал. Керівництво радить кожному працівнику ухвалювати рішення самостійно - працювати далі, йти на ізоляцію, чи самим лягати в лікарню. Атмосфера - страх і розгубленість. Лікарі бояться, що стануть джерелом розповсюдження коронавірусу. І це столиця. Одна з найбільших і найкраще оснащених лікарень.

А що в регіонах? Хто знає? Давайте думати, що з цим робити! Якщо лікарі масово перестануть виходити на роботу, ми отримаємо не Італію, а мільйони заражених і масові смерті від пневмонії вдома", - резюмувала Даниленко.

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"Столична лікарня №8, яку МОЗ зобов'язало приймати підозрюваних і інфікованих коронавірусом ... відмовилася приймати пацієнтів з об'єктивних причин - медиків не забезпечили засобами захисту. Дико таке чути. Це ось сюди має приїхати президент Зеленський, який так сильно переживав у Санжарах і дзвонив дівчині з собачкою в Ухань, ось сюди має приїхати експрем'єр Гончарук з усією своєю командою, і пояснювати свої безвідповідальні рішення дозволити продаж масок на експорт, і не закупити взагалі нічого для поповнення Держрезерву під час епідемії, ось сюди має приїхати чинний прем'єр Шмигаль, і пояснювати, чому він досі не здатний забезпечити встановлений ним карантин елементарними засобами! Ось сюди приїжджайте і тут пояснюйте, не в Фейсбуці, не ролики записуйте заради піару, а робіть справу. Ви влада і зобов'язані вирішувати проблеми, тому що загибель будь-якого громадянина, хто не може отримати лікування, і зараження будь-якого лікаря, який не забезпечений масками, халатами і рукавичками на вашій совісті. Але надії, звичайно, мало. Треба самоорганізовуватися і вирішувати проблему силами громадянського суспільства", - прокоментував таку ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.







