Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України приступили до охорони Ужгородської обласної клінічної інфекційної лікарні. Гвардійці будуть здійснювати охорону громадського порядку на прилеглій до лікарні території", - йдеться в повідомленні.

Як інформує пресслужба Закарпатської ОДА, зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває одна людина з позитивним результатом тесту ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Зазначена особа контактувала з людиною, яка повернулася з країн, де були підтверджені випадки COVID-19. Лікарі зробили додаткові тести й очікують результатів з Києва для підтвердження діагнозу коронавірусу. Стан хворої стабільний.

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