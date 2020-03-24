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24.03.20 15:29

Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню

Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню охоронятимуть військовослужбовці Національної гвардії.

Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України приступили до охорони Ужгородської обласної клінічної інфекційної лікарні. Гвардійці будуть здійснювати охорону громадського порядку на прилеглій до лікарні території", - йдеться в повідомленні.

Як інформує пресслужба Закарпатської ОДА, зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває одна людина з позитивним результатом тесту ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Зазначена особа контактувала з людиною, яка повернулася з країн, де були підтверджені випадки COVID-19. Лікарі зробили додаткові тести й очікують результатів з Києва для підтвердження діагнозу коронавірусу. Стан хворої стабільний.

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