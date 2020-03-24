Інститут молекулярної біології лише вчора отримав незначне фінансування для створення й виробництва тест-систем для діагностики коронавірусу

Про це йдеться в заяві Інституту молекулярної біології, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до доручення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Данілова від 21.01.2020 року № 173/14-04/2-20, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) залучений до участі в роботі зі створення лабораторного варіанта української тест-системи для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. На сьогодні співробітниками Інституту розроблена, виготовлена і повністю готова для використання високоточна "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19". Ця тест-система пройшла реєстрацію в Україні і є готовим до використання набором для кількісної полімеразної реакції (ПЛР)". - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

"Набір для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2 розроблений на основі ампліфікації кДНК вірусу у пробі. Детекція реакції ПЛР у реальному часі відбувається з використанням інтеркалюючого флуоресцентного барвника SYBR Green (EvaGreen) та 4-х високоспецифічних праймерів до N-білка коронавірусу SARS-CoV-2 ( є також варіант набору з додатковими праймерами на ділянку РНК, що кодує вірусний S білок). У наборі є реагенти для позитивного, негативного і внутрішнього контролів", - додали в Інституті молекулярної біології.

"Академія НАН України отримала з великою затримкою (лише вчора - 24.03.2020 р.) незначне фінансування для роботи зі створення і виробництва тест-систем і ІМБГ НАНУ перші виготовлені партії "Тест системи для діагностики коронавірусу COVID-19" (на 600 аналізів) передав для використання в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України та в Центр громадського здоров’я МОЗ України в м. Києві. Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України щодо фінансування для виробництва наступних партій тест-систем", - акцентував директор Інституту молекулярної біології Тукало.