Школи та дитсадки столиці відключать від опалення 25 березня, щоб заощадити кошти для боротьби з COVID-19, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", – зазначив Валентин Мондриївський.
Зазначається, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.
Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять близько 1 млрд грн.