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24.03.20 15:59

Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Винниковим.

Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що на період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

"Ми підрахували в поліції, що за тиждень він контактував близько з 500 людьми, він був на церковних службах, він проводив похоронний обряд. І зараз ми шукаємо цих людей. Я називаю це прізвище - всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з'явилися симптоми", - заявив Геращенко.

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Як повідомлялося раніше, перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Інфікований - житель міста Заліщики. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування.

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