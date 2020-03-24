"Без зайвих ризиків для здоров'я і черг", - "АТБ" вводить "годину для літніх людей" щодня з 9:00

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу корпорації "АТБ".

"Зважаючи на те, що магазини мережі "АТБ" відвідує велика кількість людей похилого віку, а як відомо саме вони наразі перебувають у групі найбільшого ризику при зараженні коронавірусом, компанія вводить регламентну годину для пенсіонерів. Щодня, на період карантину, з 9:00 до 10:00 ранку магазини мережі "АТБ" чекають на пенсіонерів та людей похилого віку для здійснення безпечних покупок. Керівництво мережі закликає всіх своїх покупців віднестися з розумінням до таких нововведень, та обрати для себе інший час для відвідування магазинів "АТБ", аби надати пенсіонерам без зайвих ризиків для здоров’я та черг зробити необхідні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства раз на два дні опитує рітейлерів про наявність продуктів і товарів першої необхідності, щоб "забезпечити комфортне проходження карантину для українців і гарантувати продовольчу безпеку".

Ухвалений Верховною Радою закон щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 зобов'язує Кабінет Міністрів контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі товари. Мінекономрозвитку відстежує вартість борошна, хліба, макаронів, гречки, рису, яловичини, свинини, сала, м'яса птиці, вареної ковбаси, молока, сметани, сиру, масла, яєць, цукру, соняшникової олії, картоплі і солі.

Однак ціни вже виросли. Оператори українського ринку рітейлу пояснюють зростання цін на продукти харчування і товари першої необхідності подорожчанням у постачальників.