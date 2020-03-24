Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти

Про це повідомила пресслужба комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх днів ми спостерігаємо зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення в пресі та звернення громадян до органів АМКУ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в деяких регіонах від початку березня ціни на гречану крупу виросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%.

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Значне підвищення цін АМКУ зафіксував у деяких роздрібних мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, удвічі зросли ціни на цибулю і моркву.

Для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ вимагає від рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м'яса, овочі тощо.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав АМКУ втрутитися в ситуацію зі зростанням цін на продукти.