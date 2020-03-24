Найманці РФ припинили пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Командувач Об'єднаних сил з початку дії обмежувальних заходів на КПВВ видав дозволи 429 особам.

"Бойовики відмовляли у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин та повертали їх у так звану "сіру зону". За вказаний період прикордонниками забезпечено повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких люди мали в тому числі і документи з зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" та "Гнутове" зафіксовані випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ. При цьому найманці країни-агресора роз’яснень щодо причин відмови у доступі не надавали.

"Тому громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба у перетині лінії розмежування до тимчасово окупованої території України, варто пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування, через припинення пропуску окупаційною владою, не гарантується", - підсумували в Держприкордонслужбі.