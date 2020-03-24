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24.03.20 18:03

Наглядова рада "Укрзалізниці" відклала конкурс на голову компанії

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" у зв'язку з пандемією коронавірусу і встановленим в Україні і по всій Європі карантином вирішила відтермінувати проведення конкурсу на голову компанії.

Наглядова рада "Укрзалізниці" відклала конкурс на голову компанії

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наглядова рада "Укрзалізниці" дійшла висновку, що провести відбір голови правління так, як було спочатку заплановано і у ті самі строки, неможливо. Не кажучи вже про можливість проведення особистих співбесід з потенційними іноземними кандидатами, практично неможливо було би їх проводити навіть з вітчизняними заявниками", - повідомили в компанії.

У зв'язку з цим наглядова рада УЗ ухвалила рішення "визначити нові тимчасові рамки для процесу і уповільнити його, реагуючи цим на реальність кризи, з якою зіткнулася країна".

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У повідомленні уточнюється, що новий графік буде встановлений тоді, коли УЗ матиме більше ясності і розуміння щодо того, коли пандемічна криза може стати контрольованою.

"Ми не будемо перезавантажувати процес, у якому просунулися далеко вперед, чи відміняти те, чого вже досягнуто, натомість збережемо наявні результати. Консультант з підбору персоналу Бойден продовжить свою роботу за новим регламентом", - пояснюють в компанії.

Встановлений тимчасовий режим правління "Укрзалізниці" з призначеним в. о. голови правління через припинення повноважень попереднього керівника поки триває.

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