Петиція Зеленському про відкликання підписів представників України під "мінськими протоколами" від 11 березня набрала необхідні для розгляду голоси

Як випливає з інформації на сайті глави держави, створена 16 березня Михайлом Свистовичем петиція набрала вже понад 28 тис. голосів за необхідних 25 тис. підписантів, і очікує свого розгляду президентом, передає Цензор.НЕТ.

Автор петиції вказав, що 11 березня після консультацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком було підписано протокол засідання ТКГ, де поряд з підписами повноважних представників ОРДО і ОРЛО стоїть підпис представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми, підпис Єрмака з резолюцією "Згоден" поруч із таким же підписом і такою ж резолюцією Козака.

У петиції зазначається, що в протоколі є рішення "з питання створення Консультативної ради": "На черговому засіданні ТКГ (25 березня 2020 року) підписати рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради (робочої групи)".

"У доданому до протоколу рішенні йдеться про створення Консультативної ради, де вирішальні голоси матимуть тільки 10 представників України і 10 представників ОРДЛО, а ОБСЄ, Росія, Франція і Німеччина матимуть тільки по одному представнику з правом дорадчого голосу і то в разі згоди", - сказано в петиції.

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Автор петиції вважає, що таким чином сторонами переговорів у Мінську стають Україна і ОРДЛО, фактично визнається позиція Росії, що у нас відбувається громадянська війна, внутрішній конфлікт".

"Росія ж перетворюється з агресора в посередника між воюючими українцями разом із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, хоча весь світ знає, що ні ОРДО, ні ОРЛО не є самостійними суб'єктами, а повністю керуються з Москви і є просто місцевими колабораціоністами російського окупанта", - підкреслює він.

У петиції президента Зеленського закликають доручити Кучмі і Єрмаку відкликати свої підписи під протоколом засідання ТКГ 11 березня 2020 року і відмовитися від механізму Консультативної ради, де представники ОРДЛО матимуть право вирішального голосу і вестимуть безпосередні переговори з представниками України в цій раді.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.