Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця

Про це повідомляє "Радіо Польща",передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні не можна виходити з дому, за винятком невідкладних потреб, як-от робота, похід в аптеку, до лікаря або в магазин", - оголосив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

Заборона не поширюється на індивідуальний вигул собак і заняття спортом. Також заборонені збори більше двох осіб, включно з дитячими майданчиками. При цьому обмеження на збори не поширюються на сім'ї. У церквах можуть перебувати одночасно не більше п'яти вірян.

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У громадському транспорті можуть перебувати не більше пасажирів, ніж половина всіх посадочних місць.

Сьогодні в Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священник, який лікувався в Пулавах. Таким чином, в країні вже 9 загиблих. 774 людини інфіковані.