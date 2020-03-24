Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ

Про це йдеться на сайті ВР,передає Цензор.НЕТ.

На цей момент, законопроєкт направлено на розгляд профільного комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ

Як зазначає Інтерфакс-Україна, ухвалення цього законопроєкту є умовою для затвердження програми співпраці з МВФ.

Законопроєктом передбачається визначити особливості судового провадження у справах про оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, рішень Фонду про введення тимчасової адміністрації в банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання і будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання, а також рішень про призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, ухвалених на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів про неможливість зупинення чи припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.