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24.03.20 17:44

Від початку карантину кіберполіція з мережі видалила майже 80 фейків про коронавірус

З початку карантину, під час моніторингу мережі "Інтернет", кіберполіція виявила близько 170 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу.

Від початку карантину кіберполіція з мережі видалила майже 80 фейків про коронавірус

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час моніторингу мережі "Інтернет" виявлено близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз’яснення. За результатами - з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень.

Щодо громадян, які відмовилася видаляти провокаційні публікації, вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності: на цей час таких 24.

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Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії під час продажу засобів індивідуального захисту, а саме масок та антисептиків. Відповідні оголошення громадяни знаходять у соціальних мережах, месенджерах і на профільних інтернет-майданчиках. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують. Тож кіберполіція радить купувати товари лише на перевірених ресурсах.

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