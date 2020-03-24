Нарахування ПДВ за лютий знову зросло, незважаючи на сповільнення економіки, - податкова

Так, якщо порівняти лютий поточного року з лютим 2019, при зменшенні бази оподаткування на майже 30 млрд грн (-4,3%) задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 100 млн грн (+0,5%).

Про це повідомляє ДПС, передає УНІАН.

"Ці кошти надійшли до бюджету завдяки професійній роботі нашої команди. Податкова дякує усім платникам за добровільне декларування у цих складних для функціонування бізнесу умовах. Зі свого боку, ми гарантуємо продовження ефективної боротьби з мінімізаційними схемами з ПДВ для того, щоб гроші, які зараз так необхідні нашій державі, у повному обсязі потрапили до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримав відшкодування", – заявив очільник податкової Сергій Верланов.

У податковій службі наголосили, що тенденція зростання нарахувань ПДВ випереджаючими темпами порівняно з темпами зростання економіки, зберігається і зараз.

"Цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, у податковій підкреслили, що зростання задекларованих сум ПДВ відбулося попри суттєве зменшення декларування бюджетоформуючими платниками групи НАК "Нафтогаз України".

"У березні 2019 року (за деклараціями лютого) цими підприємствами було задекларовано ПДВ на загальну суму 4,5 млрд грн, тоді як у березні цього року - лише 1,3 млрд гривень. Значне зменшення декларування підприємствами групи НАК "Нафтогаз України" зумовлене низькою ціною на газ та скороченням споживання через аномально теплу зиму", - сказано у повідомленні.

Таким чином, без урахування НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" за підсумками лютого було задекларовано ПДВ на 3,3 млрд грн, або на 22,5% більше, ніж у лютому минулого року. Як зазначають у ДПС, при цьому, за цей самий період обсяг постачання скоротився на 0,7%.

Нагадаємо, у лютому Державна податкова служба перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.