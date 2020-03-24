Перші випадки підозри на коронавірус зафіксовано в місті Моршин на Львівщині та в Хмельницькому

Про це повідомили в пресслужбі місцевої міськради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з оголошеними карантинними заходами просимо всіх без крайньої необхідності не виходити з будинків і квартир. У разі необхідності вийти на вулицю уникайте скупчення людей", - зазначила влада міста.

Установи, які здійснюють продаж товарів, засобів гігієни, лікарських засобів на території міста Моршина працюють у звичайному режимі.

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Крім того, в Хмельницькому також є підозра на Covid-19. До медиків звернулася жінка, яка два тижні тому повернулася з Єгипту. Вона перебува в стані середньої тяжкості, але при цьому спостерігається поліпшення здоров'я.

У Хмельницькій міськраді зазначили, що весь час після повернення з-за кордону жінка провела в повній самоізоляції і ні з ким не контактувала.

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