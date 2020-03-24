На Херсонщині СБУ встановила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, мешканка Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тис. підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти з бойовиками "Л/ДНР" і координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої Новоросії.

Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.

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В рамках раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп'ютерну та мобільну техніку з матеріалами, які доводять протиправну діяльність.