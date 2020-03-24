COVID-19: Індія вводить повну заборону на вихід з дому

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economic Times.

"Якщо ми не впораємося за ці 3 тижні, то наша країна, ваша сім'я буде відкинута на 21 рік назад", - заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді в телевізійному зверненні до нації.

"Ви повинні пам'ятати, що інфікований коронавірусом спочатку здається нормальним, у нього немає симптомів. Так що будьте обережними і залишайтеся вдома", - сказав прем'єр Індії.

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Він додав, що уряд Індії вживатиме всіх заходів для забезпечення безперебійних поставок товарів першої необхідності.

В Індії з населенням 1,3 млрд людей зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, дев'ять осіб померло.