COVID-19: Індія вводить повну заборону на вихід з дому

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economic Times.
"Якщо ми не впораємося за ці 3 тижні, то наша країна, ваша сім'я буде відкинута на 21 рік назад", - заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді в телевізійному зверненні до нації.
"Ви повинні пам'ятати, що інфікований коронавірусом спочатку здається нормальним, у нього немає симптомів. Так що будьте обережними і залишайтеся вдома", - сказав прем'єр Індії.
Він додав, що уряд Індії вживатиме всіх заходів для забезпечення безперебійних поставок товарів першої необхідності.
В Індії з населенням 1,3 млрд людей зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, дев'ять осіб померло.