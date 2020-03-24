Виконавча влада повинна була зібрати і прислухатися до аналітиків, а не людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Наприклад, найперше, найбільше питання: яка у нас, у принципі, стратегія боротьби з епідемією? Тому що їх декілька. Наприклад, стратегія жорсткого карантину і фактично повного обмеження так чи інакше свободи пересування й інших свобод людей, як пішов Китай. Є м’якша історія, яка заснована на свідомості людей. Але там дуже чіткі обмеження вогнищ – як це було зроблено в Південній Кореї чи в Японії. А є третя стратегія - наприклад, та, якою збиралася йти Британія. Коли вони кажуть: все одно всі захворюють, давайте ми просто максимально ізолюємо старших. І всі, кому треба, перехворіють…", - зазначив він.

У будь-якому випадку, завдання виконавчої влади - вибрати найменш важкий і найбільш підходящий варіант.

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"Це питання передусім до тих людей у виконавчій владі, які ухвалюють рішення. І, маючи цю інформацію, вони повинні зібрати ґрунтовних спеціалістів, в тому числі в РНБО. Не людей, які виголошують абсолютно сумнівні гасла в "Парковому" (у виставковому конференц-центрі "Парковий" знаходиться центральний офіс партії і парламентської фракції "Слуга народу". - ред), як-от Сергій Сивохо, а серйозних аналітиків, які мають дати картинку і сказати: ось план А, план В, план С, тут плюси такі, мінуси такі. І завдання уряду чи президента - просто взяти політичну відповідальність і сказати: берем таку стратегію. І вже відповідно до стратегії ми розуміємо: ми закриваємо транспорт чи не закриваємо? Якщо закриваємо транспорт, то для чого? Ви ж розумієте, що якщо всі працюють, а транспорт закритий, а працювати треба, то як добиратися на роботу? У нас же немає такого, що всі підприємства припинили свою роботу… Тобто за кожною дією має бути свій наслідок. І, безумовно, закриття метро без прорахування наслідків, які призвели до того, що стоять люди, натовпи в маршрутках, приведе, як мінімум, до короткострокової проблеми, або певного колапсу. Чи буде він постійний? Сподіваюсь, що місцева влада в кожному місті і уряд зроблять свої висновки. Я думаю, що в Києві найскладніша ситуація: все-таки тут дуже багато людей і дуже багато людей їздять у метро. Я думаю, що в інших містах, навіть мільйонниках, - вже простіше", - заявив нардеп.

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