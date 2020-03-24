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24.03.20 19:18

Ворог 7 разів порушив перемир'я на Донбасі 24 березня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог 7 разів порушив перемир'я на Донбасі 24 березня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно чотири обстріли, а саме:

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 24 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

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