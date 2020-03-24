Ворог 7 разів порушив перемир'я на Донбасі 24 березня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно чотири обстріли, а саме:
- поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- поруч із Мар'їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Павлополя - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- неподалік Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм - 4 міни;
- поруч із Кримським - з 82-мм мінометів - 10 мін і озброєння БМП-1;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм - 11 мін і станкового протитанкового гранатомета.
Сьогодні, 24 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".