Рудик - найкращий управлінець із нашої команди, а у мене з'явилася можливість зайнятися політикою, - Вакарчук про свій відхід

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Насправді рішення про зміну голови партії має насамперед організаційний характер. Воно дає можливість Кірі Рудик як найкращому управлінцю в нашій команді в цей непростий час взяти на себе безпосередньо менеджмент управління достатньо великою командою людей, в тому числі в регіонах. Вона це робить краще, ніж будь-хто з нас, в тому числі, ніж я. Тому що вона керувала величезною кількістю людей, і виклики цього вимагають", - зазначив нардеп.

Він також відзначив позитивний результат для себе: "Вона дає мені – що дуже важливо – час зосередитися власне на тому, що напевно я можу робити найкраще – об’єднувати людей, переконувати їх, надихати. Це стосується як наших прихильників і виборців потенційних, так і політичних стейкхолдерів. У мене з’явилося значно більше часу не сидіти в офісі і займатися великими справами, які є керуванням колективу. У мене з’явився час зайнятися власне політикою, відстоюванням наших інтересів, створенням зв’язків - як горизонтальних, так і вертикальних. І думанням про стратегію. Я нарешті почав зустрічатися з великою кількістю міжнародних партнерів".

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Вакарчук підкреслив, що як був лідером "Голосу", так і залишиться.

"Я сподіваюсь, виборці голосували не за Вакарчука, а за програму партії і ту команду, яку я вів. І однією з моїх цілей було – забути про політику лідерського типу. Ми будуємо саме таку партію. 20 нардепів від "Голосу" - найкращі спеціалісти в цьому парламенті. І з моральної точки зору вони порядні люди. І вони - нові обличчя, але вони при цьому професійні. За кожним з них - величезний досвід", - заявив нардеп.

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На думку Вакарчука, інші члени його команди - Сергій Рахманін, Ярослав Железняк - на своїх місцях.

Нагадаємо, 11 березня депутат Верховної Ради Кіра Рудик очолила партію "Голос" замість Святослава Вакарчука, який при цьому залишається лідером політсили.

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