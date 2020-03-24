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24.03.20 20:11

Нардеп "Голосу" Устінова зареєструвала альтернативний президентському законопроєкт про реформу СБУ

Законопроєкт, поданий членом Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександрою Устіновою, передбачає: очищення служби від невластивих функцій і недостойних кадрів, а також перетворення її на спецслужбу сучасного зразка.

Нардеп "Голосу" Устінова зареєструвала альтернативний президентському законопроєкт про реформу СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті партії "Голос".

"Внесений же на розгляд Верховної Ради президентський законопроєкт (№3196), бетонує стару, ще радянську структуру Служби безпеки України, розширює невластиві їй правоохоронні функції, пропонує підняти зарплати в СБУ вище рівня ЦРУ без очищення служби від корупціонерів", - сказано в заяві.

"Наш законопроєкт зробить значно ефективнішою ту частину СБУ, яка справді працює на користь держави. Але досі змушена робити це в радянських рамках і з нестачею ресурсів і кадрів", - зазначила Олександра Устінова.

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За її словами, законопроєкт передбачає:

- ліквідацію управлінь у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю; це ті управління, які роками влаштовували "маски-шоу" і "кошмарили" бізнес в Україні;

- демілітаризацію СБУ та позбавлення її функції досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- обов'язок для співробітників СБУ та членів їхніх сімей подавати електронні декларації; це не буде поширюватися на розвідників, контррозвідників, кадрового складу Антитерористичного центру та підрозділу у боротьбі з тероризмом;

- підвищення зарплат співробітникам після проходження переатестації; атестацію повинні будуть пройти всі діючі співробітники СБУ, для цього передбачено створення спеціального Управління внутрішнього контролю, в який буде набрано людей з-поза системи.

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