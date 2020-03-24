Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Крищенко теоретично припустив, якими можуть бути обмеження в разі запровадження надзвичайного стану в країні.

"Один із моментів - режим в'їзду-виїзду, обмеження свободи пересування вулицями. У якій формі це буде - комендантська година чи обмеження в певних місцях - поки говорити складно. Обмеження можуть торкнутися пересування особистого транспорту, можуть бути встановлені його перевірки. Також може бути вжито заходів щодо кількості людей в автомобілі", - розповів він.

За словами начальника поліції Києва, під забороною буде проведення будь-якого роду масових заходів, посилиться охорона цілого ряду стратегічних об'єктів.

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Відповідаючи на запитання про те, чи доцільно посилення обмежувальних заходів, Крищенко сказав: "Думаю, що доцільно з урахуванням того, що Київ - дуже велике місто... Ці заходи вживатимуться з огляду на розвиток ситуації", - сказав Крищенко.

Разом з тим, він звернув увагу, що не слід вводити обмежувальні заходи на конституційні свободи громадян. "Зверніть увагу, не потрібні заходи з обмеження прав громадян, передбачені при надзвичайному стані, як-то: закриття певних ЗМІ, дозвіл на доступ до приватної власності", - висловив переконання керівник главку поліції.

Він пояснив: "Насамперед посилення заходів має стосуватися людей, які прибули з-за кордону і порушують свої зобов'язання, а також пересування містом, оскільки ми бачимо, що дієвий спосіб запобігання поширенню коронавірусу - це самоізоляція, обмеження контактів".