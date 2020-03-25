Powerball розіграє $150 мільйонів, українці можуть продовжувати грати в лотереї з дому (реклама)

Любителі лотерей з України вже давно можуть купувати в онлайні квитки на найбільші лотереї світу, такі як Пауербол, Мега Мільйони, Євромільйони та Євроджекпот. Онлайн-сервіс дозволив тисячам гравців з України, які раніше не могли брати участі в міжнародних тиражах, вступити в гру.

Powerball нарешті перетнув позначку в $150 мільйонів

Наприкінці січня 2020 року гравець з Флориди виграв величезний приз у $396,9 млн. Відтоді джекпоту Powerball не вдавалося розігнатися, але от кілька тижнів тому лотереї знову вдалося пробити дев'ятизначний бар'єр. У середу, 25 березня, лотерея розіграє $150.000.000, і у вас теж є шанс виграти ці гроші за допомогою сайту theLotter.com!

Грайте, не виходячи з дому!

Гра онлайн майже не відрізняється від гри "вживу". Щоб взяти участь у розігаші Powerball з-за кордону вам треба зробити таке:

Реєстрація рахунку на сайті theLotter.com

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Вибрати 6 чисел, або дати комп'ютеру згенерувати випадкову вибірку, натиснувши на кнопку "автовибір"

Підтвердити замовлення натисканням на "Грати"

Все інше зроблять представники сайту. Вони придбають для вас квиток з вибраними вами номерами і завантажать його скан-копію до вашого профілю. Ця копія послужить не тільки доказом покупки фізичного квитка, а й того, що його законним власником є ​​ви, а не сайт. Все, що вам залишиться зробити, - це перевірити результати після тиражу, і дізнатися, чи стали ви мільйонером!

theLotter.com дозволяє гравцям на сайті зіграти онлайн у вподобану ними лотерею, незалежно від їхньої країни проживання. Місцевий представник компанії в країні проведення лотереї купує від їхнього імені офіційний квиток. Скан-копія квитка завантажується в обліковий запис клієнтів сайту, і є доказом того, що квиток належить гравцеві.

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