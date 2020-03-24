Офіс генпрокурора не став незалежним органом. Ні попередній генпрокурор, ні цей не здаються людьми, здатними сказати президенту "ні", - Вакарчук

Так призначення на пост генерального прокурора Ірини Венедіктової прокоментував в інтерв'ю Цензор.НЕТ народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Я вважаю, що Генпрокуратура не стала незалежним органом. Ні попередній генпрокурор, ні цей генпрокурор не здаються мені людьми, які можуть сказати президенту "ні". Дуже важливо, щоб не було інших людей, яким ці люди не можуть сказати "ні". А підстав для оптимізму не так багато. Але громадянське суспільство сильне", - упевнений він.

Вакарчук відмовився коментувати чутки про зв'язок Венедіктової з Портновим, проте зазначив: "Ті сили, які сьогодні стоять за дискредитацією не тільки Майдану, але і всіх проєвропейських сил, роблять це свідомо. Як кажуть, нічого особистого, тільки бізнес. Але від цього це не є менш небезпечним. Питання не в мені чи в ще комусь. Питання в самій українській державі. Чи в нас справді буде держава, в якій все буде облито однаковим шаром бруду - щоб ніхто, не дай Бог, не відрізнявся? Чи у нас все-таки будуть люди, за якими стоїть мораль, і будуть - люди, за якими стоїть злочин? Це дуже важливо".

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Він підкреслив, що очікує від Офісу генпрокурора та інших держорганів: "Перш за все, того, що їхні дії мають відповідати Конституції. По-друге, що вони виконуватимуть ті обіцянки, які вони давали. По-третє, що вони будуть незалежними. І по-четверте, що все суспільство буде абсолютно відкрито знати, що вони роблять".

Нагадуємо, 17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, яка раніше виконувала обов'язки директора ДБР. Вперше в історії незалежної України цю посаду обійняла жінка.

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