Не просто узурпація влади, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук розкритикував пропозицію Шмигаля

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Я би сказав так. Це або хтось його підставив дуже сильно – і тоді постає питання його кваліфікації: як він дав себе підставити? Або…я навіть не хочу казати, що це. Бо якщо це свідомо було сказано, то це мало того, що грубе порушення Конституції, воно ще й пролунало з вуст другої-третьої особи держави.

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Тому я сподіваюсь, що це було вперше і востаннє. Думаю, ані "Голос", ані парламент як такий - не допустять того, щоб у країні настала не просто узурпація влади, а така "Свадьба в Малиновке". Так, у парламенті є різні сили і кожна має свою адженду, але є речі, навколо яких, я думаю, парламент буде об’єднуватися. У нас парламентсько-президентська держава – і треба всім нагадати, що саме парламент формує основи і зовнішньої, і внутрішньої політики. І чим швидше ми налагодимо конструктивну співпрацю в трикутнику Президент - Офіс президента, парламент і уряд (підкреслюю – не монобільшість, а парламент), тим краще", - підкреслив він.

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Вакарчук також упевнений, що причин для запровадження надзвичайного стану в Україні в даний момент немає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабміну у зв'язку з ситуацією з коронавірусів в Україні запропонував підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Заступник глави МВС Антон Геращенко 20 березня заявив, що українська влада готова запровадити режим надзвичайного стану на території всієї України, якщо коронавірус забиратиме сотні або тисячі життів українців.

23 березня міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за запровадження надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу. Однак більшість фракцій парламенту виступає проти цього.

У той же день Шмигаль заявив, що необхідності запровадження надзвичайного стану в Україні поки немає.

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