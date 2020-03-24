78,6 тис. громадян повернулися в Україну за сприяння дипломатичних установ, - МЗС

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС" у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас на карантині в різних країнах світу продовжують перебувати 152 українців: у Польщі - 106, у Бразилії - 16, у В'єтнамі - 8, в Німеччині - 7, в Об'єднаних Арабських Еміратах - 3, в Молдові, Австралії і США - по 2, в Катарі, Китаї, на Кубі, в Нідерландах, в Румунії і в Чорногорії - по 1.

18 громадян України за кордоном проходять лікування від Covid-19: 5 - в Німеччині, 4 - в Домініканській Республіці, по 2 - в Італії, Польщі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, по 1 - в Іспанії, в Нідерландах і на Сейшельських островах.

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Одужали від хвороби шість українців: 4 - в Японії і по одному - в Італії і в Польщі.

Троє громадянок України померло від коронавірусної інфекції в Італії.