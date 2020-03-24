На випадок поширення COVID-19 серед військовослужбовців підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Збройні Сили України та командування Медичних сил ЗСУ вживають заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.Зокрема, визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим – понад 500 ліжок інфекційного профілю (з них 33 боксованих і 75 напівбоксованих). У разі виникнення серед військовослужбовців Збройних Сил України спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок інфекційного профілю", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що упорядковано обсерваційні зони при масовому надходженні хворих військовослужбовців на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом, на базі клініки інфекційних хвороб при Головному військовому госпіталі, Військово-медичних клінічних центрах регіонів, інфекційних відділеннях військових госпіталів та визначених військових санаторіях.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ дав рекомендації всім командувачам видів, родів військ (сил), керівникам структурних підрозділів Генштабу і органам військового управління щодо обмежувальних заходів з метою протидії коронавірусу.

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