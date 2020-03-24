Нардеп від "СН" Холодов про дефіцит антисептиків: це ганьба!

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив 24 березня в Фейсбуці народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов.

"Це ганьба. В Україні дефіцит примітивних антисептиків для рук. При тому, що держава має монополію на виробництво та продаж спирту. Давайте розберемося, в чому проблема. Як влаштований ринок виробництва спирту? Держава має монополію на виробництво та продаж спирту в Україні. Український спирт дорожчий, ніж в інших країнах. У лютому в Україні працювало 15 спиртзаводів, дев'ять із них були недозавантажені, зокрема п'ять працювали на половину потужностей. Це офіційні дані. Насправді всі ці заводи завантажені, і те, що вони роблять, відправляється на чорний ринок для виробництва контрафактного алкоголю. Але про алкоголь я розповім іншим разом", - написав політик.

Він підкреслив, що для того, щоб спирту вистачало для виробництва антисептиків, потрібно не запускати нові заводи, а вивести з тіні вже працюючі.

Читайте також: Ціни на спирт не підніматимуться, - "Укрспирт"

"Що з "медичним спиртом"? Ніякого "медичного спирту" не існує. Є тільки звичайний етиловий спирт. Кабмін приймає спеціальну постанову, якою визначає список фармацевтичних компаній, яким можна продавати спирт, і квоти на цей продаж. Вони купують у держави спирт з нульовою ставкою акцизу. Всі інші (наприклад, легальні виробники горілки) - платять акциз. Всі медичні (фармацевтичні) компанії, які мають право купувати спирт, повинні мати спеціальні спиртосховища, прилади його обліку і вимірювання, а склади мають бути обладнані податковими постами", - пояснив Холодов.

Антисептик для рук не є медичним препаратом, тому спирт для його виробництва має обкладатися акцизом, написав нардеп. Він перерахував заходи, які потрібно вжити, щоб антисептика в Україні вистачало.

"Тимчасово скасувати акциз для цільових виробництв і дати можливість купувати спирт широкому колу приватних виробників для виробництва антисептиків на період пандемії; збільшити квоти фармацевтичним компаніям. У "мирних умовах" рецептуру антисептиків потрібно узгоджувати з Інститутом екогігієни і токсикології ім. Медведя. Головний санлікар Віктор Ляшко вже дав команду узгоджувати ТУ виробництва антисептиків миттєво. Зараз потрібні максимально прості продукти - без особливих брендів, торгових марок, у простій упаковці. Після таких рішень через тиждень в аптеках і інтернеті з'являться українські антисептики у величезних кількостях. Ціна українського антисептика має бути до 70-100 гривень за 100 мілілітрів готової продукції. Передайте хто-небудь це голові "Укрспирту" Блескуну. Поки він свої заводи відкриє, у нас півкраїни захворіє через тупість чиновників", - підсумував нардеп.

Також читайте: ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі. ФОТО+РЕЦЕПТ