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24.03.20 23:11

Кримським татарам, утримуваним у рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", продовжили терміни перебування в СІЗО, - правозахисники

Суди в Росії та окупованому Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Кримським татарам, утримуваним у рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", продовжили терміни перебування в СІЗО, - правозахисники

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Так, згідно з рішенням Ростовського обласного суду, Руслан Сулейманов, Асан Яніков, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османов, Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Арімов і Акім Бекіров перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 14 червня.

Кримським татарам, утримуваним у рамках другої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір, продовжили терміни перебування в СІЗО, - правозахисники 01

Тим часом, Рустем Шейхалієв, Риза Ізетов, Сервет Газієв, Яшар Муедінов, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров, Раїм Айвазов і Ремзі Бекіров, згідно з рішенням підконтрольного Росії "Верховного суду Криму", перебуватимуть у СІЗО до 15 червня.

Кримським татарам, утримуваним у рамках другої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір, продовжили терміни перебування в СІЗО, - правозахисники 02

Нагадаємо, 27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в домівках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активістів за звинуваченням в участі забороненої в Росії й анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

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