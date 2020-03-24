Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний лист надіслала їм заступник глави Офісу президента Ганна Коваленко через затримку підписання контрактів з компаніями, які надають послуги з харчування у військових частинах.

"Компанії, які повинні були надавати послуги з харчування до військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що в зв'язку з коронавірусом і, як вони вважають, "форс-мажором" не в змозі цього забезпечити. Міністерство оборони прийняло рішення продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році. Підготували відповідні зміни в бюджет, затвердили їх на Кабміні. Тепер зміни чекають - рішення Верховної Ради", - розповіла вона.

Коваленко зазначила, що за попередньою домовленістю з компаніями-постачальниками харчування для військових частин, вони продовжують це робити за рамками договорів до 25 березня 2020 року.

"Звичайно, щоб забезпечити безперебійні поставки, були залучені голови ОДА, щоб вони тримали контакт із військовими частинами, які дислоковані в їх областях, і в разі необхідності всіляко сприяли обороні держави", - зазначила Коваленко.

У свою чергу, заступник міністра оборони Олексій Марценюк повідомив агентству, що з постачальниками досягнуто домовленостей про постачання харчування, а Кабінет міністрів терміново подав законопроект щодо продовження договорів 2019 року, який тепер має розглянути Верховна Рада.

"Усвідомлюючи категоричну неприпустимість зриву харчування військовослужбовців, командирам в \ ч був на підставі листа Офісу президента донесено алгоритм взаємодії з органами місцевої влади в разі настання екстреної ситуації", - вказав він.