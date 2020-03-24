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24.03.20 22:53

COVID-19 підтвердили у 21-річної мешканки Броварів, - мер Сапожко

Броварчанку госпіталізували 23 березня в інфекційне відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

COVID-19 підтвердили у 21-річної мешканки Броварів, - мер Сапожко

Про це повідомив у Facebook Броварський міський голова Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки, яка була госпіталізована вчора до інфекційного відділення БМКБ. Дівчині 21 рік, на сьогодні її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Попередньо відомо, що вона мала контакт із іноземцями", - заявив він.

Мер також закликав не порушувати карантин і залишатися вдома.

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COVID-19 підтвердили у 21-річної мешканки Броварів, - мер Сапожко 01

Нагадаємо, станом на 10 ранку 24 березня Мінздоров'я підтвердив 97 випадків зараження коронавірусом в Україні. З них не менше 28 - в Києві.

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