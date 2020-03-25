Морські порти України збільшили експорт пшениці за тиждень майже на 70%

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише спеціалізоване видання Інфоіндустрія.

Найбільше зросли поставки пшениці. У розрізі культур морпорти відвантажили:

пшениці - 284 тис. т, або на 67% більше, ніж минулого тижня;

кукурудзи - 835 тис. т, +26%;

ячменю - 59 тис. т, -40%.

До трійки основних напрямків поставок українського зерна увійшли Єгипет (272 тис. т), Південна Корея (110 тис. т) і Китай (91 тис. т).

Лідируюче місце за обсягами експорту зернових у 2019/20 МР посідає порт Миколаїв (13,94 млн т). Друге місце - порт Чорноморськ (10,08 млн т), третє - порт Південний (7,95 млн т).

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